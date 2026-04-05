お笑いコンビ「2丁拳銃」小堀裕之の次男で、自身もお笑いコンビ「ウェスタンジーニャ」で活躍する小堀響己が5日、公式Xを更新。4月から父と同じ「吉本興業」所属となったことを報告した。響己は「4月から吉本興業所属になりました！小堀響己です！」と切り出し、「父は2丁拳銃 小堀で、いわゆる2世芸人です！先輩方、接しづらいかもしれませんが父いじり全然OKなので気軽にいじってください！」とした。さらに「父の背中を見