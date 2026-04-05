インタビューに応じるエストニア議会のマルコ・ミフケルソン外務委員長バルト3国の一角で、ロシアに隣接するエストニアの議会で外務委員長を務めるマルコ・ミフケルソン氏は、自国にとり「脅威はロシアだ」と述べ、対峙する北大西洋条約機構（NATO）の結束を保つため、イランを攻撃する米イスラエルを支援するしかないとするエストニアの立場を明らかにした。東京都内で3日、共同通信のインタビューに応じた。対米同盟維持で何