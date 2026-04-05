２０２９年３月の開館を目指して県が整備する「宮城県立劇場」（仙台市宮城野区）の仮囲いに、重度の知的障害がある東松島市の作家、菅野真二さん（３７）の巨大アート作品がお目見えした。すずめ踊りや榴岡天満宮の狛犬（こまいぬ）像といった区の観光資源をモチーフにした作品で、２８年３月まで掲示する。障害の有無や国籍の違いなどにかかわらず使いやすい施設にしようと、県などが企画。作品は幅約１８メートル、高さ約３