「計算上81本塁打が可能だ」ボンズの73発超える？米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、本拠地ブルージェイズ戦に「4番・一塁」で先発出場し、6回に4号逆転2ランを放った。大リーグ移籍後8試合で4本塁打は、過去の日本人がだれもできなかった偉業。これに韓国紙まで「大谷もできなかった…」と反応している。1点を追う6回無死二塁。村上はブルージェイズ3番手リトルの変化球を完璧に捉えた。打