コーデの仕上げになるバッグ、季節の変化に合わせて新しいものに持ち替えてみない？ いつもの着こなしも、バッグを変えるだけで新鮮な印象に。気づけばいつも同じバッグを使っているという人におすすめなのが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】で見つけた主役バッグ。カラーや素材で差のつくデザインで、アップデートを図ってみて。 存在感があるのにスッキリ決まる！ 【AMERICAN HOLIC】「ワン