女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は６日に、第６話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）栃木ではりん（見上愛）が美津（水野美紀）に嫁ぐ決意を伝えていた。一方、東京では直美（上坂樹里）が英語の勉強をしながら、給金の安いマッチ工場で働く日々。ある日、直美は盗難事件に巻き込まれてしまう。「風、