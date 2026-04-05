◆ラグビーリーグワン第１４節神戸４０―１９ＢＲ東京（５日、秩父宮ラグビー場）神戸―ＢＲ東京の一戦は、すでに上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出を決めている神戸が、４０―１９で勝利。１２勝目（２敗）を挙げ、２位に浮上した。５位ＢＲ東京は勝てばＰＯ進出に向け大きな１勝となっていたが、力負けした。先制は神戸。前半２分、中央付近からＣＴＢイオアサがラインブレーク。ＮＯ８ソロモネ・フナキへ渡