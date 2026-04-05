◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（５日・東京ドーム）巨人の井上温大投手がＤｅＮＡ戦で今季初登板、初先発。４回に先制のソロを浴びた。３回まで無失点投球だった井上は両者無得点で迎えた４回。牧、度会を２者連続で空振り三振に仕留めた。しかし、続く３番・佐野に１４９キロ直球を捉えられて、左中間へ飛び込む先制のソロを浴びた。杉内杉内俊哉・投手チーフコーチは試合中に「今シーズン初登板ということで緊張し