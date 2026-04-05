◇プロ野球 巨人-DeNA(5日、東京ドーム)巨人の佐々木俊輔選手が2回の守りでダイビングキャッチをみせました。両チーム無得点で迎えた2回、この日先発の井上温大投手が先頭打者の宮粼敏郎選手にヒットで出塁を許します。さらに続くビシエド選手にも左中間へはじき返されますが、佐々木選手が走り込んでダイビングキャッチ。抜ければピンチが広がっていたところを見事に防ぎ、井上投手も拍手を送りました。プロ3年目の佐々木選