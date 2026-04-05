大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが4日に自身のアメブロを更新。家族でハワイを訪れていることを報告した。【画像】花田虎上、次女・桃果さんの卒業式での袴姿この日、倉実さんは「Day2」と切り出し、パンケーキや美しい海の写真とともに「甘いパンケーキで目覚め時差に慣れない身体を海に浮かべてのんびりチャージする一日」と、ハワイ滞在2日目の様子を報告した。続けて、夫・花田が初めて娘の運