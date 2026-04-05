◆プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-中日(5日、神宮球場)カード勝ち越しをかけた一戦で、“とあるプレー”に大きな拍手が送られました。両軍無得点で迎えた3回、今季初のカード勝ち越しを狙う中日はノーアウト1塁で郄橋宏斗投手が打席に入ります。チャンス拡大へ送りバントを試み、一塁方向へ転がしたボールはヤクルトのオスナ選手に一塁線上で捕球されます。ここで郄橋投手はオスナ選手に右手を差し出し“降参”の合図。