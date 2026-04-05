DeNAの筒香嘉智内野手（34）が5日の巨人戦（東京ドーム）のベンチ入りメンバーから外れた。4日の同戦で左膝付近に死球を受け、途中交代。この日は球場入りしたものの、試合前練習には姿を見せなかった。相川監督は出場選手を抹消しない方針を示した上で「病院には行っていない。大事にはいたっていない」と説明。今後は様子を見ながら試合出場の可否を慎重に判断する。