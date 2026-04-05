宗忠神社の春の恒例行事「御神幸」 岡山市の宗忠神社の春の恒例行事「御神幸」が5日行われました。御神幸は、宗忠神社の誕生を記念して明治19年に始まった行事で、2026年で140周年を迎えました。 行列を作るのは、平安時代の伝統的な衣装を身にまとった参加者約300人。神様を乗せた神輿を中心に神社から岡山後楽園まで往復12kmを練り歩きました。 御神幸はこれまで関係者のみで行ってきましたが、140年の節目となる今