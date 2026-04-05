警察車両の赤色灯自宅に女性の遺体を放置したとして、愛知県警碧南署は5日、死体遺棄の疑いで同県高浜市、自称会社員加藤和博容疑者（48）を逮捕した。容疑者は遺体が母親だと説明している。目立った外傷はなく、署が経緯を調べている。署によると、遺体は腐敗が進み、1階の台所にあおむけで倒れていた。容疑者は母親と同居していたとみられる。逮捕容疑は3月中旬ごろ〜4月4日、女性の遺体を自宅に放置した疑い。