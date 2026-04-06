[4.5 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第9節](富山)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 平尾駿輝DF 19 實藤友紀DF 23 西矢慎平DF 56 岡本將成MF 7 亀田歩夢MF 8 松岡大智MF 11 小川慶治朗MF 14 谷本駿介MF 28 布施谷翔MF 34 竹中元汰FW 15 坪井清志郎控えGK 21 寺門陸DF 3 香川勇気MF 18 伊藤拓巳MF 22 椎名伸志MF 32 溝口駿MF 33 高橋馨希FW 9 吉平翼FW 30 中島裕希FW 42 キム・テウォン監督安達亮[