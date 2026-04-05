横浜F・マリノスのGK飯倉大樹がニュース番組に一般人として出演し、大きな反響を呼んでいる。飯倉が登場したのは、フジテレビ系列で放送されている『Live News イット!』。気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの?」のコーナーだった。この日は、SNS上で論争となっている飲食店での「ごちそうさま」について調査。舞台となった『おにぎり戸越屋 戸越銀座本店』で最初に検証されたのが、カウンター席に座ってい