映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの新作映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』は、ピーター・ジャクソン監督の3部作とどのように対応するのか──。フロド役のイライジャ・ウッドは、本作を「サイドストーリー」と呼び、自らの見解を語っている。 本作は『ロード・オブ・ザ・リング』3部作でアンディ・サーキスが演じたゴ