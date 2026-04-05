『ルイージマンション』を映画化したい──。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』でルイージ役の声優を務めるチャーリ・デイが、シリーズのスピンオフに意欲を示した。 ゲーム『ルイージマンション』は、「マリオ兄さん、今どこに？」がキャッチコピーの、ルイージを主人公とする単独作品。プレイヤーはオバケたちが住む不気味な