の実写版「ONE PIECE」シーズン3に、ビビの相棒・カルーは登場するのか？共同ショーランナーのジョー・トラッツが、その可能性を前向きに語っている。 カルーは、ネフェルタリ・ビビと幼少期から行動を共にする“超カルガモ”。アラバスタ王国最速集団「超カルガモ部隊」の隊長でもあり、麦わらの一味とも絆を深めていく。 カルーをめぐっては、シーズン2の予告編に登場しなか