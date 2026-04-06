【ベルギー・リーグプレーオフ1第1節】(Stade Joseph Mariën)サンジロワーズ 1-0(前半0-0)シントトロイデン<得点者>[サ]ギリェルメ・スミス(62分)<警告>[サ]ケビン・マック・アリスター(69分)、アデム・ゾルガン(87分)、クリスチャン・バージェス(90分+6)[シ]ロベルトヤン・バンウェセマール(63分)