ミサイル攻撃の爆風で外壁が吹き飛んだイラン・テヘランの総合病院＝4日（共同）【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は5日、イランで撃墜後に行方不明になっていた米軍のF15E戦闘機の乗員1人を救出したとSNSに投稿した。負傷しているが、無事という。トランプ氏は4日の投稿で、イランに対し「時間切れが迫っている。地獄が訪れるまであと48時間だ」と、6日までにホルムズ海峡を開放するよう要求。交渉期限を設定して攻