[4.4 ベルギー・リーグプレーオフ1第1節](Stade Joseph Mariën)※27:45開始<出場メンバー>[ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]先発GK 37 キエル・スヘルペンDF 5 ケビン・マック・アリスターDF 16 クリスチャン・バージェスDF 26 ロス・サイケスMF 8 アデム・ゾルガンMF 10 アヌアル・エ・エル・ハジMF 11 ギリェルメ・スミスMF 17 ロブ・スクーフスMF 23 B. ZeneliMF 25 アナン・カライリFW 9 M. Biondic控えGK 1 ビ