記事ポイント牛管理システム「USHIX」が完全リニューアル、小規模から大規模・グループ経営まで一元管理に対応AI-OCRによる書類読み取りや作業見える化で、畜産現場の省力化を大幅に実現サブスクリプション型で導入ハードルを下げ、丸紅「BeecoProgram」との連携も可能 株式会社南日本情報処理センターが、繁殖牛・肥育牛管理システムを「USHIX（ウシックス）」として完全リニューアルし、提供を開始しています。小規模農場か