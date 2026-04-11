■超仲良しコンビ！妻夫木聡&佐藤浩市が行く！ダーツの旅SP妻夫木聡＆佐藤浩市が茨城県へ！ 麻生の山車曳き祭りで使われる重さ4tの山車とご対面！佐藤浩市の掛け声で妻夫木聡が山車を押す!?イマドキの中学生と夢を語り合う！写真撮影の可愛いポーズに2人もタジタジ!?■なにわ男子 大橋和也が「日本全国 道の駅伝！」全国に1230※ある道の駅を巡り、売上No.1を当てる道の駅伝！前回に引き続き、第8走者は、なにわ男子・大