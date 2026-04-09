読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。信頼していた彼氏に自宅の留守番を任せて出張へ出かけた主人公。しかし帰宅後、部屋に残されていた違和感から、想像もしなかった事実が明らかになります。出張中、彼に留守番を任せた私付きあって1年になる彼氏は、穏やかでとてもやさしい人。私の家に頻繁に泊まりに来ていて、半同棲のような生活をしていました。家事も率先して手伝ってくれる、自慢の恋人です。普段から気遣い