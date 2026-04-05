【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第9節】(沖縄県陸)琉球 0-1(前半0-0)熊本<得点者>[熊]岩下航(50分)<警告>[琉]船橋勇真(38分)[熊]岩下航(39分)観衆:1,591人主審:北沢倫章
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