記事ポイントボディコンテスト日本一のトレーナーが2026年4月16日に北浦和で完全個室ジム「EIDOS」を開業競技歴7年・指導歴10年・累計500名超の実績に基づく、身体機能改善まで踏み込んだ本質的な指導40代男性ビジネスパーソンに特化し、見た目だけでなく健康・機能・自信を同時に改善する設計 ボディコンテスト日本一の実績を持つ現役トレーナー・西本耕亮氏が、2026年4月16日（木）、埼玉・北浦和に完全個室型パーソナルジ