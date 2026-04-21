記事ポイントボディコンテスト日本一のトレーナー・西本耕亮氏が2026年4月16日に埼玉・北浦和へ完全個室ジム「EIDOS」を開業競技歴7年・指導歴10年・累計500名超の実績に基づく、40代男性ビジネスパーソン専門の高品質指導見た目だけでなく姿勢・可動性・身体機能まで改善する「一生使える動ける身体」づくりが特徴 ボディコンテスト日本一の実績を持つ現役トレーナーが、40代男性ビジネスパーソンに特化した完全個室パーソナ