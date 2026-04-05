【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第9節】(NACK)大宮 3-0(前半3-0)岐阜<得点者>[大]泉柊椰(34分)、山本桜大(39分)、オリオラ・サンデー(43分)<警告>[岐]川本梨誉(12分)観衆:7,902人主審:野堀桂佑└大宮が岐阜撃破で暫定首位に浮上! 好調MF泉柊椰の先制ゴールを皮切りに自慢の攻撃力が爆発