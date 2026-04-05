【J1百年構想リーグ EAST第9節】(Ksスタ)水戸 1-1(PK4-2)鹿島<得点者>[水]渡邉新太(34分)[鹿]レオ・セアラ(90分+6)<退場>[水]ダニーロ(60分)<警告>[水]ダニーロ2(29分、60分)、根本凌(77分)[鹿]溝口修平(74分)、濃野公人(89分)観衆:10,570人主審:小屋幸栄└初の茨城ダービーは10人水戸が制す!! 王者鹿島に90+6分被弾もPK戦勝利「強いメッセージを県民に残せた」