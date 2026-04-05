【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第9節】(ユアスタ)仙台 2-2(PK8-7)群馬<得点者>[仙]五十嵐聖己(31分)、岩渕弘人(52分)[群]下川太陽(20分)、田頭亮太(90分)<退場>[仙]安野匠(73分)<警告>[仙]安野匠2(73分、73分)[群]西村恭史(27分)、近藤壱成(38分)、野瀬翔也(43分)、藤村怜(61分)、中島大嘉(66分)観衆:12,115人主審:俵元希