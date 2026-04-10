【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第9節】(CFS)栃木C 0-0(PK4-2)相模原<警告>[栃]ペドロ・アウグスト(70分)[相]杉本蓮(49分)、竹内崇人(66分)観衆:2,061人主審:山岡良介