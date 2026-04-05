【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第9節】(ニッパツ)横浜FC 1-2(前半0-0)秋田<得点者>[横]伊藤槙人(83分)[秋]土井紅貴(69分)、飯泉涼矢(87分)<退場>[横]岩武克弥(59分)[秋]諸岡裕人(90分+5)<警告>[横]高江麗央(30分)、岩武克弥2(54分、59分)[秋]諸岡裕人2(17分、90分+5)、鈴木翔大(56分)、岡崎亮平(68分)観衆:2,992人主審:窪田陽輔