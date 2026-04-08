【J1百年構想リーグ EAST第9節】(フクアリ)千葉 3-2(前半2-0)東京V<得点者>[千]呉屋大翔2(19分、40分)、日高大(85分)[東]福田湧矢(46分)、吉田泰授(62分)<警告>[千]津久井匠海(44分)、前貴之(89分)、河野貴志(90分+6)[東]松田陸(75分)観衆:13,024人主審:谷本涼├千葉が待望の今季2勝目! 前半の呉屋2発から東京Vに一時追いつかれるも…交代出場の日高が勝ち越し弾├悔し涙を流した“あの日”から860日…千葉DF日高大が