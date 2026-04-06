Image: ギズモード・ジャパン 本日4月3日から始まったAmazon新生活セールFinalも6日月曜で終了。日頃ギズモード・ジャパンをつくっているメンバーも、隙間時間で狙っているものをカートに入れたりポチッと買い物したりしています。というわけで、ギズモードメンバーの購入品をご紹介。見定めた家電、ガジェットを買うもよし。普段消費する食品や日用品を買うもよし。物価高騰の今だから、セ