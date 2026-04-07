ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「新年度の運気を逃さないために知っておきたいバッグの整理術」について解説します。新年度がスタートして数日。新しい環境や仕事に慣れようと、ついつい資料や小物を詰め込み、気づけばバッグが「パンパン」になっていませんか？実は、持ち物の状態は、その人の心の余裕や仕事のパフォーマンスを映し出す鏡と