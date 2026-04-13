マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に「サンリオキャラクターズ」のおもちゃが登場。サンリオキャラクターたちが大集合した、日常で使えて楽しいおもちゃが、ひみつのおもちゃ1種を含む全9種類で展開されます☆ マクドナルド ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」 価格：510円(税込)〜販売期間：2026年4月10日(金)〜約5週間(予定)第1弾：2026年4月10日(金)〜4月23日(木)「サンリオキャラクター