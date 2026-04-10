4月10日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ようせいバックとぶたまんまん』とっても、くいしんぼうな、ぶたまんまん。なんでも、はんたいのことを、しゃべっちゃう、ようせいバックと、であうんだよ。ふたりで、いっしょに、みんなに、おいしいぶたまんを、くばりにいくんだって！でも、そこへ、ばいきんまんが、やってきて、たいへんなことに！ほかに…『こむすびまんとこおりのじょおう』しゅぎょうの、たびをして