東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催！オフィシャルスポンサーの商品をアレンジしたスペシャルメニューが先行販売されます。今回は、山崎製パンの「ロイヤルブレッド」を使用した「ナッツとドライフルーツのクリームサンド」を紹介します。 東京ディズニーシー・フード