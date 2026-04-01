50代になると現実味を帯びてくる「役職定年」は、給与の減少だけでなく、退職金や今後のキャリアの選択肢、さらには自身のアイデンティティにまで影響を及ぼすきわめて重要なタイミングといえます。そこで本記事では、役職定年がもたらす影響と、その先に備えるための具体的な戦略についてみていきましょう。公認会計士・岸田康雄氏が解説します。役職定年が奪うものは「お金」だけではない役職定年と聞いて、多くの人がまず思い浮