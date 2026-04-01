北勢地域に水を供給している三重用水で、3月31日から節水率を最大20％まで引き上げて節水対策を強化しています。三重用水の水源となっている、いなべ市の中里ダムや北勢地域にある調整池では、去年夏以降、降水量が平年を大きく下回った影響で、31日時点で貯水率が46.6％と平年の半分程度に落ち込んでいます。三重用水は、北勢地域の4市2町に農業用水を供給しているほか、四日市市や鈴鹿市、菰野町の2市1町に水道用水、桑名市に工