長年にわたり県民の生活や治安維持に貢献した警察官の表彰式が3月31日、三重県警察本部で行われました。表彰されたのは定年退職を含む退職者30人です。式では、三重県警察本部の谷井義正本部長から退職者に対し、長年の功績を称える「警察功績章」が授与されました。谷井本部長は「昭和から平成、令和と県民の安心と安全を守り、県民に尽くしたみなさんのご多幸を願っています」と言葉を贈りました。元警察学校長の中村義弘さんは