三重県鳥羽市の鳥羽水族館で3月31日、恒例の水中入社式が行われ、スーツ姿の新入社員が魚たちに見守られながら辞令を受け取りました。アオウミガメや熱帯魚など約50種3000匹の魚たちが泳ぐ大水槽に現れたリクルートスーツ姿の5人の新入社員たち。入館者らが見守る中、若井嘉人館長が「感謝の気持ちをもって業務に励んでほしい」と挨拶しました。新入社員代表の田端舞さんは「一日も早く、一人前の飼育係として生き物とお客様の架け