三重労働局によりますと2月は有効求人数、有効求職者数ともに減少しましたが、有効求人数の減少幅がより大きかったことから、県内の有効求人倍率は前の月から0.02ポイント下回り1.14倍となりました。有効求人倍率は2カ月連続で低下したほか、全国平均の1.19倍と比べても0.05ポイント低くなっています。業種別では18業種のうち、建設業や製造業、卸売業・小売業などで新規の求人数が減少したものの、人手不足の状況に大きな変化はな