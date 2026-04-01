ホンダ「新たなシビック」まもなく登場！「東京オートサロン2026」で、1990年代のJTC（全日本ツーリングカー選手権）を彷彿とさせるカラーリングのホンダ「シビック」が注目を集めました。このシビックは単なるカスタムカーではなく、実は追加予定の最新スポーツグレード「シビック e：HEV RS」です。【画像】超カッコいい！ これが「新たなシビックRS」です！（30枚以上）「シビック タイプR」ほど純粋なサーキット仕様ではない