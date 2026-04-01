@onefiveが、新プロジェクト“SAKURAIZATION（サクライゼーション）”の始動を発表。ティザー動画も公開となった。 （関連：【映像あり】@onefive、日本武道館に向けた新プロジェクト“SAKURAIZATION”ティザー） 本プロジェクトは、2027年の日本武道館公演を目指すと宣言した@onefiveが、自らのオリジン（原点）を背負い、次なる表現へと昇華させるもの。“SAKURA”という過去に“-IZATION”を付けること