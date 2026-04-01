瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は雨の範囲が広がるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で16度、高松で15度の予想です。3月31日よりも10度前後気温が低くなります。 4月2日は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇りになり、昼過ぎまで雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度、高松で11度の見込みです。日中の最高気温は岡山と高松で18度、