「ママ友付き合いは大変」「意地悪な人が多い」そんなイメージを、どこかで刷り込まれてはいないでしょうか。では実際のところ、身近なママ友関係はどうなのでしょう。『あなたの周りに、意地悪なママ友はいますか？』この問いかけに、ママたちから体験談が寄せられました。投稿者さんがあげたのは、あからさまな暴言ではなく、同調圧力や無視、仲間外れといった、気付きにくいけれど確実に心を削る行動です。いるいる！意地悪ママ