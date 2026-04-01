過去の失敗をいつまでも引きずってしまう、「あのときこうすればよかった」と夜中にひとり後悔する――。そんな経験を持つ人は多いだろう。だが、101歳まで現役で薬局に立ち続けた薬剤師・比留間榮子さんのモットーは、「後悔は毒であり、『ごめんなさい』はいち早く」。95歳で大手術を経験してもなお、店頭に立ち続けた彼女が実践してきた「心の処方箋」とは。 【画像】間違ったかもと思ったら、1日でも早く謝罪