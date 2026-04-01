1年前、バイク事故で重傷を負った福岡市のフルート奏者、中西久美さん（54）がリハビリを経て今月12日のコンサートに出演する。医師から「再起は困難」と宣告されながらの“奇跡”の復活。「温かい励ましに、音楽で恩返ししたい」と感謝を胸にステージに立つ。